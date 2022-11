Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour un transfert XXL de Campos

Publié le 13 novembre 2022 à 00h00

Thomas Bourseau

Cody Gakpo (23 ans) pourrait être l’une des grandes attractions du marché des transferts dans les prochaines semaines. Pour autant, le Néerlandais a écarté l’éventualité d’un départ en janvier. Et pour ce qui est des chances du PSG, elles sembleraient à présent minimes au vu de la position de Gakpo et de la détermination de Manchester United.

Après avoir échoué dans le recrutement d’un nouvel attaquant lors du dernier mercato estival en plus de celui d’Hugo Ekitike, Luis Campos aurait pris la décision de ne pas clore ce dossier et de se lancer sur les traces d’un nouvel attaquant dans le cadre des prochaines sessions de transfert. Pour ce faire, plusieurs dossiers semblent avoir été ouverts par Luis Campos, conseiller football du PSG, sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Cody Gakpo, buteur néerlandais de 23 ans, contractuellement lié au PSV Eindhoven jusqu’en juin 2026.

Convoité par Campos, Gakpo fait tourner bien des têtes sur le marché

Pour autant, la concurrence serait au rendez-vous pour le PSG dans la course à la signature de Cody Gakpo. D’après Fabrizio Romano, des clubs espagnols ainsi que Manchester United se disputeraient les services de Gakpo. Les Red Devils auraient tenté une première approche à l’occasion du dernier mercato et devraient revenir à la charge. Si jamais le transfert de Gakpo ne se bouclait pas en janvier prochain, Fabrizio Romano a affirmé que ce serait le cas l’été prochain sur The Here We Go podcast.

Gakpo ne partira pas du PSV en cours de saison

Et à en croire les propos tenus par Cody Gakpo à NOS , un départ en cours de saison ne serait clairement pas d’actualité. « Je pense qu'à la fin de cette saison, je serai prêt à franchir le pas. Pour mon sentiment, je l'étais au début de cette saison, mais après cette saison, je suis encore plus prêt à faire le prochain pas ».

Son prochain club ? Cody Gakpo voit grand et large