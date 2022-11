Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de cette cible à 150M€ de Campos est connue

Publié le 13 novembre 2022 à 01h00

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis le début de saison, Jude Bellingham serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Liverpool, entre autres. Et malheureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, le crack anglais de 19 ans se rapprocherait dangereusement des Reds de Jürgen Klopp.

Malgré les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler, Luis Campos voudrait encore et toujours renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Pour mener à bien sa mission, le conseiller football du PSG aurait inscrit le nom de Jude Bellingham sur ses tablettes. Toutefois, Luis Campos serait soumis à une lourde concurrence pour le transfert de la pépite du Borussia Dortmund.

Bellingham est en négociations avancées avec Liverpool

Alors qu'il brille du côté du Borussia Dortmund, Jude Bellingham affolerait l'Europe. En effet, le crack anglais de 19 ans serait suivi par les plus grandes écuries européennes. Et en plus du PSG, le Real Madrid et Liverpool - entre autres - seraient également sur les traces de Jude Bellingham, que le BVB évaluerait à 150M€ minimum. D'ailleurs, l'un des rivaux du club parisien serait en ballotage plus que favorable sur ce dossier.

