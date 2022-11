Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid... Cette révélation à 340M€ sur le feuilleton Haaland

Publié le 10 novembre 2022 à 00h30

Thomas Bourseau

Manchester City a pris tout le monde de court dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Cependant, bien que le joueur ait fait un choix du cœur alors que son père Alf-Inge est passé par le club mancunien, les Skyblues auraient finalement été les seuls à être prêts à investir au total une somme colossale de 341M€.

Avec Kylian Mbappé, c’était le gros feuilleton de l’exercice précédent. Bien que son contrat courrait jusqu’en juin 2024 du côté du Borussia Dortmund, une clause libératoire avoisinant les 70M€ a permis de mettre le feu au marché des transferts. De 2021 au printemps 2022, moment où son transfert à Manchester City a été annoncé, le nom d’Erling Braut Haaland a été lié à une multitude de clubs. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United étaient sur les rangs, à l’instar du PSG qui voyait en Haaland le successeur idéal de Kylian Mbappé en cas de départ du Français à l’été 2022 comme cela été révélé dès le mois d’août 2021 par le10sport.com.

Manchester City s’enflamme pour le gros coup Haaland

Erling Braut Haaland a finalement pris le chemin de Manchester City où il a signé un contrat courant jusqu’en juin 2027. En pleine forme chez les Skyblues , Haaland a dernièrement reçu les éloges de Pep Guardiola à l’occasion d’une entrevue accordée à Canal+. « On est immensément heureux de l’avoir ici avec nous. Il s’adapte très bien, parce que c’est un garçon fantastique. Il est aimé de tout le monde, il est généreux et a les pieds sur terre. Il est parfait. Nous sommes si satisfaits qu’il nous ait choisi parce qu’il avait le monde à ses pieds pour choisir quelle allait être la suite de sa carrière. Il nous a choisi et nous sommes heureux de l’avoir ici ».

Transferts - PSG : Campos est dos au mur pour une pépite demandée sur le mercato https://t.co/06oC6iMTNn pic.twitter.com/rj4591vSif — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Une opération globale s’élevant à 341M€