Mercato - Real Madrid : Une grande priorité de Perez à 60M€ plombée par Haaland ?

Publié le 5 novembre 2022 à 21h00

A la recherche de renforts offensifs, le Real Madrid aurait ciblé le profil de Christopher Nkunku. Agé de 24 ans, l'international français est en grande forme et suscite aussi l'intérêt de plusieurs équipes européennes. Mais le club espagnol hésiterait à véritablement se lancer dans ce dossier valorisé à 60M€, et ce pour plusieurs raisons. Explications.

« On ne pense pas à ça, ça ne nous intéresse pas. Cette équipe va continuer jusqu'à la fin de la saison » . Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Carlo Ancelotti a précisé que son club n'avait pas l'intention de recruter cet hiver. La donne pourrait être différente l'été prochain. Encore marqué par son échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se diriger vers un autre international français pour renforcer son secteur offensif.

Le Real Madrid cible Nkunku

Selon les informations divulguées par OK Diario , le Real Madrid serait intéressé par Christopher Nkunku, lié au RB Leipzig jusqu'en 2026. L'international français serait surveillé par le club espagnol depuis plusieurs années, notamment depuis son passage au PSG. Mais après avoir observé ses prestations cette saison, le Real Madrid serait prêt à passer à la vitesse supérieure, même si certains facteurs l'empêchent de passer à l'action.

L club espagnol face à un énorme dilemme

En effet, le Real Madrid va devoir faire la place à Christophe Nkunku en attaque. Or, l'horizon est bouchée en raison de la montée en puissance de certains jeunes comme Rodrygo ou encore Vinicius Jr. Agé de 34 ans, Karim Benzema n'a, quant à lui, pas encore rendu les armes. Les arguments sur le temps de jeu manquent au Real Madrid, qui va devoir lever sa clause libératoire à 60M€ pour s'attacher ses services.

Le Real Madrid veut Haaland en 2024, une aubaine pour Chelsea ?

Le dilemme est de taille, sachant en plus que le Real Madrid a l'intention de recruter Erling Haaland en 2024. La concurrence pourrait être donc encore plus forte pour Christopher Nkunku, qui pourrait faire le choix de rejoindre un autre club européen. La piste PSG ne serait plus d'actualité, mais Liverpool et Chelsea auraient toujours des vues sur l'international français.