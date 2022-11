Mercato

EXCLU : L’OGC Nice ne lâche pas Enzo Le Fée (Lorient)

Publié le 14 novembre 2022 à 11h20

En pleine discussion avec le FC Lorient pour prolonger son contrat, Enzo Le Fée est plus que jamais dans le viseur de l’OGC Nice. Selon nos informations, le club azuréen apprécie beaucoup son profil et pourrait organiser une offensive dans les mois à venir…

Attentif aux talents qui émergent dans notre championnat de France, l’OGC Nice a identifié plusieurs profils susceptibles de garnir l’effectif azuréen la saison prochaine. Et selon nos informations, celui d’Enzo Le Fée commence à faire figure de « priorité » aux yeux du board niçois. Ses qualités techniques et son évolution depuis deux ans plaident en faveur du Breton qui discute actuellement avec ses dirigeants pour prolonger son actuel contrat (juin 2024).

Lorient n’a pas fait d’offre ?

Depuis cet été, Enzo Le Fée et le FC Lorient sont en effet autour de la table pour envisager une prolongation de contrat. Pour l’heure, les discussions n’ont pas abouti à un accord. Et le milieu de terrain de 22 ans s’est même récemment exprimé sur le sujet : « Je vois beaucoup de supporters dire que je ne veux pas prolonger, mais pour être honnête, j’attends toujours la proposition. Pour le moment, elle n’est pas là, on attend ». Un message on ne peut plus clair à l’attention de ses dirigeants plus que satisfaits des prestations de leur joueur.

Le Fée plaît aussi en Allemagne

De son côté, Enzo Le Fée vient de prendre une décision importante en confiant la gestion de ses intérêts à une société basée en Allemagne. Pas étonnant de voir plusieurs écuries allemandes, déjà intéressées par le joueur ces derniers mois, de nouveau positionnées aujourd'hui pour le récupérer à moyen terme… Mais selon nos informations, l’intérêt de Nice est à ce jour le plus vif. La présence de Fabrice Bocquet au sein de l’organigramme niçois joue beaucoup. Ancien de la maison lorientaise (directeur général entre 2015 et 2020), il connaît très bien Enzo Le Fée et son entourage.

