EXCLU : Le phénomène Le Bris (Lorient) suscite des convoitises…

Publié le 7 octobre 2022 à 13h15 - mis à jour le 7 octobre 2022 à 13h17

Auteur d’un début de saison supersonique avec le FC Lorient, Régis Le Bris se retrouve de plus en plus surveillé. En France, comme à l’étranger, son profil plaît de plus en plus. S’il continue sur sa lancée et sur la durée, il pourrait avoir des propositions très intéressantes à l’avenir.

Aux côtés du PSG et de l’OM, un invité surprise complète le podium de Ligue 1 cette saison. Il s’agit de la surprenante équipe du FC Lorient. Au sortir d’une saison 2021-2022 mouvementée, qui a vu le départ surprenant du mentor des Merlus, Christophe Pélissier, le club breton a misé sur un homme de la maison, Régis Le Bris. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mariage fonctionne à merveille… Après avoir gagné 7 de ses 9 premiers matchs, Lorient réalise le meilleur début de saison de son histoire. Grand artisan de ce démarrage canon, Régis Le Bris se retrouve dans la lumière. Et suscite des intérêts.

Un début de saison record pour le @FCLorient et Régis Le Bris 👏🏆 pic.twitter.com/wKA8lMfRBi — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 26, 2022

Du beau monde s’intéresse à lui

Selon nos informations, le nom de Régis Le Bris commence à circuler de plus en plus en coulisses. Des clubs français, et même étrangers, se penchent sur son cas. Du côté de Nice, par exemple, le duo composé de Fabrice Bocquet (ancien de Lorient) et Florent Ghisolfi apprécie les caractéristiques de Le Bris. Si jamais les Niçois venaient à changer d’entraîneur dans les mois à venir, plusieurs profils seraient étudiés. Régis Le Bris (Lorient), Franck Haise (RC Lens) ou encore un entraîneur évoluant actuellement à l’étranger font partie des pistes à l’étude.