Mercato : Coup de théâtre pour le Real Madrid dans le dossier Haaland

Publié le 6 octobre 2022 à 17h10

Thomas Bourseau

Témoignant des multiples rumeurs entourant l’avenir d’Erling Braut Haaland et notamment l’existence d’une clause dans son contrat à Manchester City, Pep Guardiola a démenti une telle information. Cependant, il semblerait que ladite clause soit bel et bien d’actualité.

En attestent ses cinq buts lors des deux dernières sorties de Manchester City, Erling Braut Haaland est en pleine forme pour sa première saison sous les couleurs des Skyblues . Au point où, bien que son contrat court jusqu’en juin 2027 à Manchester City, les plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid seraient déjà sur le coup. Et pour cause, une clause libératoire de 150M€ serait incluse dans son contrat et effective à compter de 2024 comme la presse espagnole l’a affirmé ces dernières heures.

Guardiola nie l’existence d’une clause

De quoi pousser Pep Guardiola, l’entraîneur d’Haaland à Manchester City, à monter au créneau en niant l’existence d’une telle clause en conférence de presse mercredi soir. « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler ».

Une clause négociée, mais les détails pas communiqués