Mercato : Haaland en route vers le Real Madrid, la réponse tombe

Publié le 6 octobre 2022 à 12h30

Bernard Colas

Face aux nombreuses rumeurs concernant l’avenir d’Erling Haaland, qui ne cesse d’impressionner depuis son transfert en Angleterre, Pep Guardiola a clarifié la situation de son attaquant ce mercredi, assurant qu’il n’y avait aucune clause permettant au Real Madrid de se positionner à l ‘été 2024. Une tendance confirmée par la presse espagnole.

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland réalise un début de saison tonitruant avec Manchester City, club qu’il a rejoint cet été pour 60M€. Avec 19 buts en 12 rencontres disputées, le Norvégien apparaît ainsi comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, et son avenir fait déjà parler. Selon certaines sources espagnoles, une clause présente dans le contrat d’Haaland permettrait au Real Madrid de s’attacher ses services en 2024 pour un montant compris entre 100 et 200M€. Florentino Pérez lorgnerait en effet toujours la nouvelle star de Pep Guardiola pour assurer la succession de Karim Benzema (34 ans).

« Ce n'est pas vrai »

Mais les démentis s’enchaînent après cette révélation provenant de l’émission El Chiringuito . Interrogé par Sky Sports , Manchester City a nié l’existence de cette clause dans le contrat d’Erling Haaland, et Pep Guardiola en a rajouté une couche en conférence de presse : « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause de libération pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Ce n'est pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Des rumeurs que nous ne pouvons pas contrôler. »

