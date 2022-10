Foot - Mercato

Mercato : L’annonce fracassante de Guardiola sur Haaland et le Real Madrid

Publié le 6 octobre 2022 à 09h10

Thomas Bourseau

A peine arrivé à Manchester City, Erling Braut Haaland est déjà dans une forme olympique et anime le mercato estival de 2024, moment où sa supposée clause libératoire sera effective. De quoi donner des idées au Real Madrid, mais Pep Guardiola a tenu à calmer le jeu en démentant l’existence d’une telle clause.

Erling Braut Haaland est dans une forme étincelante à Manchester City et empile les buts depuis le début de saison que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions. Au point où les rumeurs d’un transfert au Real Madrid ont déjà refait surface. Contractuellement lié à City jusqu’en juin 2027, Haaland bénéficierait d’une clause libératoire de 150M€ effective à l’été 2024, comme ce fut le cas au Borussia Dortmund.

En Espagne, il est dit qu’Haaland a une clause libératoire favorable au Real Madrid

Et ce n’est pas Fernando Sanz, ancien joueur du Real Madrid, qui a dit le contraire sur le plateau d ’El Chiringuito ces dernières heures. « L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très avantageuses pour un club... qui est le Real Madrid ».

Mercato - Real Madrid : Une folle rumeur éclate pour Haaland, une première réponse tombe https://t.co/tSucJgPoIO pic.twitter.com/TmzerXtiwK — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

«Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe»