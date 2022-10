Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour le futur transfert d’Erling Haaland

Publié le 5 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland a finalement opté pour un transfert à Manchester City cet été. À a en croire les dernières révélations de la presse espagnole et malgré les récents propos de son père laissant la porte ouverte au PSG, le buteur norvégien pourrait rejoindre ensuite le Real Madrid. Explications

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août 2021, Erling Haaland était l’une des options privilégiées par le Qatar pour venir remplacer Kylian Mbappé avant qu’il ne prolonge son contrat avec le PSG. Finalement, l’international français est resté au Parc des Princes, et de son côté, l’ancien buteur du Borussia Dortmund a fini par rejoindre Manchester City lors du dernier mercato estival (60M€) où il cartonne depuis le début de la saison (17 buts, 3 passes décisives en 11 matchs disputés, toutes compétitions confondues).

Mercato - Real Madrid : A peine transféré, Haaland au cœur d'un incroyable deal à 200M€ ? https://t.co/fEkjfkClh9 pic.twitter.com/qJP67JKio8 — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Le père d’Haaland a fait espérer le PSG

Dans le documentaire consacré à son fils et intitulé The Big Decision, le père d’Erling Haaland avait récemment laissé la porte ouverte au PSG au sujet d’une possible arrivée dans les années à venir : « Je pense qu'Erling veut faire ses preuves dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite l'Espagne, l'Italie, la France, non ? », avait indiqué Alfie Haaland. Une déclaration qui avait de quoi susciter de l’espoir au sein du PSG, mais…

Haaland bien parti pour le Real Madrid ?