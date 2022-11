Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo sort du silence après la polémique

Publié le 15 novembre 2022 à 09h00

Hugo Chirossel

Après avoir souhaité s’en aller l’été dernier et peu utilisé par Erik ten Hag cette saison, Cristiano Ronaldo a tenu à donner sa version des faits. L’international portugais s’est longuement exprimé sur sa situation et celle de son club, Manchester United, n’hésitant pas à s’en prendre directement à son entraîneur. Une prise de parole appuyée par ses sœurs, qui sur les réseaux sociaux ont soutenu le quintuple Ballon d’Or.

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, cela semble bel et bien terminé. Le Portugais avait déjà exprimé ses envies d’ailleurs auprès de ses dirigeants l’été dernier, mais il avait finalement été retenu. Après une première partie de saison marquée par son faible temps de jeu et son refus d’entrer en jeu contre Tottenham, Cristiano Ronaldo s’est livré sur sa situation dans un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV .

Ronaldo reçoit le soutien de ses sœurs

Sur son profil Instagram , Elma Aveiro, grande sœur de Cristiano Ronaldo, a partagé des passages de cette interview, en déclarant que « les vérités sont faites pour être dites », indique Marca . « Les gens ne nous aiment que lorsque cela les arrange », a-t-elle ajouté. « C’est le monde dans lequel nous vivons malheureusement. Une autre interview du cœur. Je serai toujours fière de toi, mon cher frère . » Katia, une autre grande sœur de Cristiano Ronaldo, lui a également apporté son soutien : « Ça m'impressionne de voir à quel point être authentique agace les gens, ça me fait même rire (...) Le courage est pour ceux qui le méritent, le caractère est pour ceux qui l'ont, changez toujours pour vous et jamais pour plaire à quelqu'un d'autre . »

