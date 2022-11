Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Feu vert pour le Qatar avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleine rupture avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est fendu d’une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d’encre lundi. Une situation qui ne laisse aucune place au doute quant à un départ probable cet hiver, et le PSG fait partie des équipes qui pourraient potentiellement en profiter.

Déjà annoncé avec insistance lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a atteint le point de non-retour avec la direction de Manchester United. Dans un entretien accordé à Talk TV, CR7 a tout simplement dézingué les Red Devils , à commencer par son entraîneur, Erik ten Hag : « Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a d’abord lâché Ronaldo, qui revient également sur son mercato estival agité : « Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ».

Mercato : Pression maximale après le coup de sang de Cristiano Ronaldo https://t.co/mIEt7Fx0Bp pic.twitter.com/9q2hMVaTbT — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Je me suis senti trahi »

Ronaldo en a ensuite remis une couche sur Manchester United : « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi ». Difficile donc de l’imaginer continuer l’aventure mancunienne cet hiver.

CR7, une aubaine pour le PSG ?

Quelles seront donc les options de Cristiano Ronaldo sur le marché pour se relancer ? Difficile à dire pour le moment, mais lorsque l’on sait que le PSG cherche à se renforcer dans le secteur offensif et surtout à quel point une arrivée de CR7 pourrait avoir un impact marketing de tout premier plan, du même acabit que Neymar en 2017 et Lionel Messi en 2021, le Qatar aura forcément une carte à jouer. D’autant que Kylian Mbappé réclame toujours un fameux pivot pour l’épauler sur le front de l’attaque du PSG…