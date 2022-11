Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Avant son coup de gueule, Cristiano Ronaldo a joué un sale coup à Ten Hag

Publié le 14 novembre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est dans une spirale infernale au sein de son club. Après avoir prétexté une maladie pour manquer le duel face à Fulham, CR7 a laissé éclaté sa colère, adressant un énorme tacle à sa direction et à son coach Erik ten Hag.

En grande difficulté à Manchester United depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo s'est emporté lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV . En effet, CR7 a fait des révélations fracassantes sur sa situation, tout en taclant sa direction et son entraineur Erik ten Hag.

Ten Hag a annoncé à CR7 qu'il serait remplaçant contre Fulham

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a pesté Cristiano Ronaldo. Et avant de lâcher cette annonce tonitruante, la star portugaise de 37 ans aurait joué un mauvais tour à Manchester United.

Cristiano Ronaldo a annoncé être malade avant Fulham