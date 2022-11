Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo sur le point d’imiter Lionel Messi ?

Publié le 14 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve face à un dilemme pour son avenir : prolonger son contrat au PSG ou vivre rêve américain. Du côté de Cristiano Ronaldo, rejoindre la Major League Soccer ne serait pas vraiment d’actualité.

Cristiano Ronaldo, à l’instar de Lionel Messi au PSG, se trouve dans la dernière année de son contrat à Manchester United. Et pour ce qui est de la suite de sa carrière, le quintuple Ballon d’or serait susceptible de se rendre du côté de Chelsea.

Direction Chelsea pour Ronaldo

Le co-propriétaire de Chelsea, en la personne de Todd Boehly, avait déjà essayé de l’attirer à la dernière intersaison selon The Athletic , mais s’était heurté au refus de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand n’a plus sa place sur le banc des Blues et Boehly aimerait toujours faire de Cristiano Ronaldo sa tête de gondole pour le projet sportif du club londonien.

Contrairement à Messi, Ronaldo n’est pas emballé par la MLS