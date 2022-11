Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti a déjà vendu la mèche pour son avenir

Publié le 15 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Bien que le mercato soit actuellement fermé, Luis Campos a du travail au PSG. Le Portugais doit notamment gérer de nombreuses prolongations, parmi lesquelles celle de Marco Verratti. Au dernières nouvelles, l’Italien est bien parti pour signer un nouveau contrat avec le PSG. Il n’y avait pourtant pas énormément de suspense…

Arrivé au PSG en 2012 en provenance de Pescara, Marco Verratti est aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale. Une belle histoire qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, Verratti discute actuellement pour prolonger. Et les échanges sont visiblement bien engagés.

« J’aime tout de ce club »

Un nouveau contrat attendrait donc Marco Verratti, qui pourrait un peu plus lier son avenir au PSG. Un choix pas vraiment étonnant quand on regarde ce que disait l’Italien en mai dernier pour Le Parisien : « Je donne toujours mon maximum car j’aime tout de ce club. On m’a donné ici la possibilité de faire de mon travail un jeu, de partager mon quotidien avec les meilleurs joueurs du monde, de gagner des titres, c’est pour ça que je serai toujours reconnaissant. La seule chose que je peux faire en retour, c’est de toujours tout donner sur le terrain. Si ça ne tient qu’à moi, je continuerai à le faire ici à Paris car je n’ai pas envie de changer ».

