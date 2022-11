Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier vend la mèche pour un dossier brûlant du mercato

Publié le 15 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

En fin de contrat en 2024, la prolongation de Marco Verratti est l’une des priorités de Luis Campos. Les discussions sont très avancées entre les deux parties, et l’international italien pourrait bien poursuivre son aventure parisienne encore longtemps. Christophe Galtier confirme que c’est la priorité du PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'est fixé pour priorité de prolonger Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Marquinhos. Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute que c'est en très bonne voie pour l'international italien. Les discussions pour une prolongation de contrat sont bien avancées, et Christophe Galtier confirme la tendance.

EXCLU @le10sport : Le PSG accélère sur les 3 dossiers prioritaires du moment▶️Les prolongations de Verratti, Kimpembe et Marquinhos sont prioritaires sur toutes les autres (même Messi)▶️Hausse salaire + allongement contrat pour ces 3 piliers du clubhttps://t.co/xklz7VkLsJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 25, 2022

«Je sais que le club a cette réelle envie de prolonger Marco»

« Sur la prolongation, je ne peux pas m'exprimer mais je sais que le club a cette réelle envie de prolonger Marco. Je crois qu'il est très heureux à Paris. C'est un élément très important, je dis souvent, et Dieu sait que j'ai préparé beaucoup de matches contre lui, qu'il est insaisissable. Quand on veut le bloquer, il part à droite, il part à gauche, il est très difficile à bloquer et il est très important dans notre construction, dans sa capacité à défendre en avançant aussi », assure l'entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo avant de poursuivre.

«Quand on a ce privilège-là, on fait tout pour le conserver»