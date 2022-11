Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor a tout gâché

Publié le 15 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Homme fort de la deuxième partie de saison dernière, Gerson se rapproche d'un retour à Flamengo. Son père avait lâché une bombe en annonçant son envie de quitter l'OM suite à sa relégation dans la hiérarchie. Quel gâchis pour un joueur qui s'était révélé avec Jorge Sampaoli. La mauvaise gestion d'Igor Tudor aura eu raison de son passage écourté à l'OM.

« Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel. On commentera la situation donc quand tout sera officiel » expliquait le coach de l’OM la semaine passée. Une nouvelle fois interrogé sur le cas Gerson, Igor Tudor avait botté en touche, comme depuis son arrivée. Le Croate a souvent été questionné sur le Brésilien car durant le stage de présaison, les deux hommes en étaient venus aux mains. Une situation qui ne ce sera pas arrangée avec le temps.

Gerson vers Flamengo

Ecarté par Igor Tudor, Gerson a pris la décision de retourner à Flamengo, porté par le désir de retrouver les terrains au plus vite. « Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime. Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur » confiait son père et agent Marcao. Le joueur aurait d'ores et déjà atterri au Brésil et fait ses adieux à ses coéquipiers à l'OM.

L'immense gâchis Gerson

Dès son arrivée, Igor Tudor a voulu s'imposer en faisant des choix forts et n'hésitant pas à remettre en cause le statut des cadres du vestiaire comme Dimitri Payet mais surtout Gerson. Raison première du départ du Brésilien, Igor Tudor risque de s'en mordre les doigts car le milieu de terrain s'était enfin adapté au climat marseillais en deuxième partie de saison. Gerson avait réalisé une saison impressionnante sur le plan comptable en marquant 11 buts et en délivrant 10 passes décisives en 48 rencontres. Désormais, il est trop tard pour l'OM qui dit adieu à joueur décisif.