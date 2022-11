PSG : Polémique, char à voile… La mise au point de Galtier

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines de cela, Christophe Galtier s’était retrouvé au coeur d’une incroyable polémique. En effet, interrogé sur une polémique d’ordre écologique, l’entraîneur du PSG a voulu tenter une blague et cela n’est clairement pas passé. Les critiques se sont alors abattues sur Galtier et suite à ses propos, il est revenu sur ce dossier.

Alors que le PSG avait été critiqué pour ses déplacements en jet privé, Christophe Galtier a tenté une blague à ce sujet. Ainsi, en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions contre la Juventus, en riant, l’entraîneur parisien avait évoqué des déplacements en char à voile pour répondre à ce problème écologique. Cela n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu et mis un peu plus Galtier dans l’oeil du cyclone.

Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi donne sa réponse pour Cristiano Ronaldo https://t.co/Nd3iSdC2dq pic.twitter.com/4UphJ8Ofsx — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« Je regrette l’humour à ce moment. Pas sur ce sujet »

Présent au micro de RMC ce mardi, Christophe Galtier est revenu sur cette polémique du char à voile. « Je pensais jamais à une telle question. Il faut tout remettre dans le contexte. C’est une veille de match de Ligue des Champions. Mon premier match de Ligue des Champions en plus. Est-ce que j’ai des regrets ? Je regrette l’humour à ce moment. Pas sur ce sujet, mais à ce moment », a alors expliqué Galtier.

« Comme quoi on peut plus faire de l’humour »