PSG : Le Graët, Deschamps… Avant la Coupe du monde, Mbappé est interpellé

Arthur Montagne

A quelques jours du début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé sera très attendu avec l’équipe de France. L’occasion pour Noël Le Graët et Didier Deschamps de calmer certaines polémiques qui ont entouré l’attaquant du PSG.

Dans quelques jours, l'équipe de France se lancera dans la quête de la défense de son titre mondial. Au Qatar, Kylian Mbappé sera bien évidemment l'un des joueurs clés des Bleus. Mais ces derniers temps, l'attaquant du PSG s'est retrouvé au cœur de certaines polémiques avec l'équipe de France. Mais avant le début de la Coupe du monde, Noël Le Graët a tenu à calmer les choses.

PSG : Avant la Coupe du monde, Deschamps envoie un gros message à Mbappé https://t.co/yk2VVdJGjN pic.twitter.com/O6Qwl3wExb — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Mbappé est quelqu’un de souriant, le leader des jeunes»

« J’entends plein de choses partout sur ma relation avec Kylian. Mais mardi, quand j’arrive, le premier qui me saute au cou et qui m’embrasse ? C’est Mbappé. Il n’y a jamais eu aucun problème, juste des difficultés sur les contrats (…) La vie est trop courte pour s’enquiquiner à avoir des rapports difficiles ou des relations compliquées pour des petits pépins de rien du tout. Il ne faut plus faire d’affaires là-dessus. Mbappé est quelqu’un de souriant, le leader des jeunes », lance le président de la FFF au micro de RMC .

«C’est un joueur hors-norme»