PSG : L'énorme sortie de Pochettino sur Messi avant le Mondial

Alors que la Coupe du Monde débutera dans quelques jours, Lionel Messi espère y faire bonne figure avec l’Argentine, le seul trophée majeur qui manque à son palmarès, et qui lui permettrait de se positionner comme le meilleur joueur de l’histoire. Dans un long entretien accordé à The Athletic, Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur au PSG, s’est prononcé sur La Pulga.

A 35 ans, Lionel Messi s’apprête probablement à disputer sa dernière Coupe du monde avec l’Argentine. Auréolé d’un titre en Copa America, le septuple Ballon d’Or arrive avec le plein de motivation, lui qui a régulièrement été sous le feu des critiques dans son pays à cause de ses prestations avec la sélection. Un malaise qui a donc pris fin ces derniers mois suite au sacre argentin à l’été 2021. Désormais, Messi rêve du Mondial, un titre nécessaire pour lui permettre de rejoindre Diego Maradona ou encore Pelé dans l’histoire.

🇦🇷 Buteur en amical, Lionel Messi ne cache pas ses ambitions pour la Coupe du Monde, qui sera sûrement sa dernièreAprès la Copa America, l’attaquant rêve de remporter le Mondial et aller chercher quelques records de plus #PSGÀ lire sur @Le10Sport 📝⬇️ https://t.co/bdf2C21ajn — Bernard Colas (@BernardCls) November 16, 2022

« La Coupe du Monde ? C'est la seule chose qui manque à Messi »

Un point de vue que partage Mauricio Pochettino, interrogé par The Athletic sur la compétition à venir. « Oui, c'est important, car la Coupe du monde est différente. Comme Maradona ou Pelé, vous devez confirmer avec le trophée, qui est l'expression maximale du football. Quand vous soulevez le trophée, on se dit "OK, c'est le meilleur du monde". C'est la seule chose qui manque à Messi, soulever la Coupe du monde, et j'espère que cela se produira au Qatar. Parce que je suis Argentin, et je souhaite évidemment que l’équipe remporte la Coupe du monde. Et pour confirmer que Messi est l'un des meilleurs, au même niveau que Maradona et Pelé », explique l’ancien entraîneur du PSG.

« Les gens mettent trop de pression sur lui »

« C'était une énorme pression pour lui , poursuit Pochettino, évoquant la Copa America. C'est normal qu'il ressente la pression, mais que les gens mettent trop de pression sur lui. C'est toujours, "Nous échouons à cause de Messi, il doit marquer 10 buts à chaque match". Mais ça ne devrait pas être comme ça, parce que c'est un sport collectif. »

« Qu’il gagne ou non la Coupe du monde, Messi est au même niveau que Pelé et Maradona »