PSG : Lionel Messi en galère à Paris, il s’explique

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Lionel Messi a vécu une première annoncée délicate en France. En manque de forme et encore marqué par son départ du FC Barcelone, l'international argentin était loin de son meilleur niveau. Lors d'un entretien accordé à la presse sud-américaine ce mardi, le joueur de 35 ans est revenu sur ses premiers pas à Paris.

Lionel Messi avait inscrit six buts en championnat la saison dernière. Loin de ses standards habituels. Mais à 34 ans, le joueur argentin a dû s'habituer à un nouveau club, le PSG, un nouveau pays, mais aussi à de nouveaux coéquipiers après plus de vingt ans passés à Barcelone. Lors d'un entretien accordé à la CONMEBOL , Messi est revenu sur sa première année délicate au PSG.





« J'étais dans le déni de tout »

« Je suis heureux en France. J'aime beaucoup la ville et je découvre de nouveaux endroits, je la trouve magnifique. La première année a été un énorme changement pour moi et j'étais dans le déni de tout parce que c'était soudain, et ce n'était pas une décision que je voulais prendre, de quitter Barcelone » a confié Messi.

Messi a réussi à s'adapter