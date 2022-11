Coupe du monde 2022 : Leo Messi en route vers d'incroyables records au Qatar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi ne cache pas ses ambitions pour la Coupe du monde au Qatar, qui sera probablement sa dernière. Après avoir enfin décroché un premier trophée majeur avec l’Argentine lors de l’édition 2021 de la Copa America, l’attaquant de 35 ans rêve de soulever le mythique trophée mondial, et d’aller décrocher au passage quelques records de plus.

À 35 ans, Lionel Messi dispute probablement sa dernière Coupe du Monde au Qatar avec l’Argentine, celle de tous les espoirs pour La Pulga après avoir connu de nombreuses mésaventures avec sa sélection. Pendant longtemps, la relation a été compliquée entre l’ancienne star du FC Barcelone et le public argentin, reprochant à la star du pays de ne pas afficher le même niveau qu’en Catalogne. Un malaise qui avait forcément joué dans son retrait de l' Albiceleste , à deux reprises, en 2016 (une absence de deux mois) puis en 2018 (huit mois). Jusqu’à l’été 2021, et la fin de la malédiction qu’il traînait grâce à la victoire argentine en Copa America, Messi avait disputé, et perdu, trois finales dans cette compétition (2007, 2015 et 2016). « C'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite , déplorait-il en 2016 après avoir perdu contre le Chili à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 4 tab à 2) au cours de laquelle il s’était tristement illustré par une tentative manquée. C'est dur (...) Je pense que l'équipe nationale et moi, c'est fini. »

2006, 2010, 2014, 2018… Des échecs répétés aux scénarios différents

Mais la défaite la plus difficile à encaisser pour Lionel Messi remonte à l’été 2014, et cette finale de Coupe du Monde contre l’Allemagne, victorieuse au terme de la prolongation (0-1) grâce à une réalisation de Mario Gotze à la 113e minute de jeu. Inarrêtable avec le FC Barcelone et au sommet de sa carrière, l’attaquant ne parvient pas en ce jour du 13 juillet 2014 à montrer son meilleur visage pour stopper l’équipe dirigée par Joachim Löw. Pourtant, celui qui totalise à ce moment-là quatre Ballon d’Or est sacré meilleur joueur du tournoi, une récompense loin de faire l’unanimité alors que Lionel Messi affiche une baisse de régime depuis les quarts de finale. « J'aurais donné le paradis et la terre à Leo. Mais quand les gens du marketing veulent lui faire gagner quelque chose qu'il ne mérite pas, c'est injuste », déclarait même Diego Maradona, qui n’avait pas réussi à aller chercher une troisième étoile en 2010 dans la peau de sélectionneur, éliminé dès les quarts de finale avec sous ses ordres un Messi qui brillait déjà du haut de ses 22 ans. Quatre ans plus tôt, c’est en tant qu’espoir que le génie de l’ Albiceleste découvrait la Coupe du Monde en Allemagne et chutait là aussi en quart. Ce dernier n’aura pas plus de réussite en Russie, où il croisera la route de Kylian Mbappé et l’équipe de France, sorti vainqueur du huitième de finale.

Lionel Messi peut devenir le meilleur buteur argentin en Coupe du monde

Au Qatar, Lionel Messi a donc l’occasion de marquer de son emprunte la plus mythique des compétitions footballistiques, et d’aller chercher par la même occasion plusieurs records. Pour l’heure, le numéro 30 du PSG est le seul joueur à avoir délivré une passe décisive lors de chacune des 4 dernières Coupes du Monde. Il est également le 4e meilleur buteur argentin dans la compétition à égalité avec Mario Kempes, derrière Gabriel Batistuta (10 buts), Diego Maradona et Guillermo Stabile (8) avec six réalisations en Coupe du monde (trois contre le Nigeria, un contre la Serbie, un contre la Bosnie et un contre l'Iran).



Depuis ses débuts lors de l’édition 2006 de la Coupe du monde, Messi a inscrit au moins un but à chaque participation, sauf en Afrique du Sud à l’été 2010. S'il débloque son compteur au Qatar, il aura marqué dans quatre Mondial différents. Ce faisant, il dépassera le record de Maradona (1982, 1986 et 1994) et de Batistuta (2006, 2014 et 2018), qui ont tous deux marqué dans trois Coupes du monde différentes.

Un record d’apparitions dans un Mondial en ligne de mire