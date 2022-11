Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Brésil

Publié le 14 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-cinquième épisode de cette série avec le Brésil, membre du groupe G où figurent le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection brésilienne, l'équipe favorite à la succession des Bleus.

Au Qatar, le Brésil participera à sa 22ème Coupe du monde. Nation la plus titrée de l'histoire avec 5 sacres, elle sera plus attendue que jamais au Mondial. Avec un Neymar retrouvé et surtout très bien entouré, la Seleção est favorite.

Présentation de la sélection

La sélection brésilienne arrive au Qatar en tant que 1ère nation au classement FIFA. En poste depuis 2016, le Brésilien Tite en a fait une redoutable armada. Avec 58 victoires, 13 nuls et seulement 5 défaites, le sélectionneur brésilien a redressé la barre d'un navire traumatisé par l'épisode de 2014. Si la Seleção a retrouvé la tête du classement mondial, elle n'a soulevé qu'un trophée avec Tite, la Copa America de 2019. Eliminé en demi-finales en 2018 par la Belgique, le Brésil arrive au Qatar en pleine confiance.

Le parcours brésilien en qualifications

Le Brésil n'aura pas laissé le doute s'installer lors des éliminatoires. Les coéquipiers de Neymar ont roulé sur leurs adversaires dans le groupe de la zone Amérique du Sud. Ils ont remporté les 9 premiers matchs de leur parcours qualificatif. Impressionnant, le Brésil n'a pas perdu le moindre match et n'a concédé le nul qu'à 3 reprises. Plus fort encore, ils ont inscris un total de 40 buts et en ont encaissé 5. Meilleure attaque et meilleure défense d'Amérique du Sud, le Brésil aborde le Qatar de la meilleure des manières.

Le programme du Brésil au Mondial

Le Brésil sera dans le groupe G avec la Serbie, mais aussi la Suisse et le Cameroun.



24 novembre : Brésil - Serbie

28 novembre : Brésil - Suisse

2 décembre : Cameroun - Brésil

Le joueur à suivre

A l'instar de ses coéquipiers en attaque au PSG, Kylian Mbappé et Leo Messi, Neymar sera bien évidemment le joueur à suivre dans ce Mondial qui jouera un rôle prépondérant pour la suite de sa carrière. En sélection et avec son club, il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Les pépins physiques sont désormais derrière lui et tous les voyants sont au vert pour qu'il mène son pays vers une sixième étoile. Une nouvelle fois, la pression sera sur ses épaules car tout un pays compte sur lui. En plus de décider de son futur, ce Mondial pourrait être son dernier et sera essentiel à la conquête du Ballon d'Or.

