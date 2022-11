Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Portugal

Publié le 13 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-quatrième épisode de cette série avec le Portugal, membre du groupe H où figurent le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection portugaise, l'une des favorites pour le titre.

Au Qatar, le Portugal participera à sa 8ème Coupe du monde. Après avoir remporté l'Euro en 2016 et la Ligue des Nations en 2019, la Seleção entend bien remporter sa première étoile mondiale, pour ce qui sera peut-être le dernier Mondial de Cristiano Ronaldo.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeiraIt's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

Présentation de la sélection

La sélection équatorienne arrive au Qatar en tant que 9ème nation au classement FIFA. En poste depuis 2014, le Portugais Fernando Santos, sélectionneur historique puisqu'il a remporté les deux seuls titres continentaux du Portugal. Si son jeu n'est pas le plus plaisant à voir malgré l'armada dont il dispose, son équipe est efficace. Avec 64 victoires, 21 nuls et 18 défaites en 103 matchs, son bilan est plus qu'honorable. Très souvent entêté dans ses choix, Fernando Santos mise avant tout sur des joueurs qui lui apportent des garanties en sélection, au détriment de ceux qui explosent avec leur club. Il n'hésite pas à mettre des grands noms sur le banc. Sa campagne au Qatar pourrait être sa dernière.

Le parcours portugais en qualifications

Le Portugal adore se compliquer la tâche en qualifications. Les Portugais sont de nouveau passés par les barrages, la spécialité maison. En effet, ils avaient leur destin entre leurs mains, mais ils ont tout perdu lors des deux dernières journées en concédant le nul en Irlande (0-0) et en s'inclinant sur leur pelouse face à la Serbie (1-2). De fait, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont terminé à la seconde place du groupe A des éliminatoires de la zone Europe, derrière le bourreau serbe et devant la République d'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan. Situation inédite, les barrages de la zone Europe se disputaient sous la forme d'un mini tournoi. Vainqueur de la demi-finale face à la Turquie (3-1), le Portugal s'attendait à retrouver l'Italie en finale de la voie C de ces barrages. Mais surprise, la Squadra Azzurra a chuté face à la Macédoine du Nord ! Devant son public, à Porto, la Seleção a disposé des valeureux macédoniens (2-0) grâce à un doublé de Bruno Fernandes.

Le programme du Portugal au Mondial

Le Portugal sera dans le groupe H avec le Ghana, la Corée du Sud et l'Uruguay. Voici le programme des Portugais au Qatar.



24 novembre : Portugal - Ghana

28 novembre : Portugal - Uruguay

2 décembre : Corée du Sud - Portugal

Le joueur à suivre

Plus besoin de le présenter, le joueur à suivre sera Cristiano Ronaldo. Revanchard après un début de saison compliqué avec Manchester United, CR7 veut ajouter le dernier trophée qu'il manque à son énorme palmarès. Les superlatifs manquent pour décrire les prouesses dont est capable Ronaldo. C'est le spécialiste des grands rendez-vous à contrario de Lionel Messi, et il ne déçoit jamais. La lumière sera toujours sur lui, même si son équiper perd, il ne se voilera pas la face et en assumera les conséquences. Meilleur buteur de l'histoire en sélection (117 buts), Cristiano Ronaldo pourrait définitivement clore le débat et devenir incontestablement, le meilleur joueur de l'histoire de ce sport.

Le prono de la rédac'