Mercato - PSG : Les énormes aveux de Messi sur son transfert au PSG

Débarqué à Paris à l'été 2021, Lionel Messi a connu une adaptation longue et délicate au PSG. Alors qu'il n'avait connu que le FC Barcelone dans sa carrière, l'Argentin a dû s'habituer à une nouvelle vie en France. Désormais, La Pulga semble pleinement adaptée au PSG. Mais Messi n'a pas encore oublié le calvaire par lequel il est passé.

Ayant passé la totalité de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a vécu comme un choc son départ pour rejoindre le PSG à l’été 2021. Découvrant une nouvelle culture, un nouveau football, une nouvelle vie, l’Argentin a eu du mal à s’adapter. Et cela s’est vu avec ses performances qui étaient bien loin des standards habituels de La Pulga . Mais après une première saison mitigée dans la capitale, Lionel Messi a retrouvé son véritable niveau. Impliqué dans le jeu et décisif, le septuple Ballon d’Or revit (12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs).

Mercato - PSG : Les terribles révélations de Messi sur son transfert à Barcelone https://t.co/dralqcgdsc pic.twitter.com/O9wqOQNV30 — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

«La première année a été un énorme changement pour moi»

Dans un entretien pour la CONMEBOL à l’approche de la Coupe du monde, Lionel Messi a avoué nager dans le bonheur après son calvaire de la saison dernière : « Je suis heureux en France. J'aime beaucoup la ville et je découvre de nouveaux endroits, je la trouve magnifique. La première année a été un énorme changement pour moi et j'étais dans le déni de tout parce que c'était soudain, et ce n'était pas une décision que je voulais prendre, de quitter Barcelone. Mais après avoir traversé tout ce processus pendant un an, ce qui a été long et difficile, je suis maintenant heureux là où je vis et nous profitons de Paris, ma famille et moi-même. »

«Ce n'était pas une décision que nous avions prise nous-mêmes»