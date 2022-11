Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche un message sur son avenir

Publié le 15 novembre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est suivi de près par le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga n'aurait pas encore pris de décision finale quand à son avenir. En attendant d'annoncer son choix définitif, le vétéran de 35 ans a évoqué sa retraite sportive.

Arrivé à l'été 2021 au PSG, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le vétéran de 35 ans quittera le club rouge et bleu librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

«J'ai appris à apprécier les choses d'une manière différente à cause de mon âge»

Alors que le FC Barcelone est en embuscade pour boucler le transfert de Lionel Messi, le PSG a lancé les hostilités pour boucler sa prolongation, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais avec la Coupe du Monde qui se profile, la Pulga n'a pas encore scellé son avenir. En attendant, Leo Messi a évoqué sa retraite sportive lors d'un entretien accordé à Movistar +.

«La fin approche de plus en plus»