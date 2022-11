Mercato : Lionel Messi et le PSG relancent l’avenir de Cristiano Ronaldo

Foot - Mercato - Manchester United

En froid avec Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait plier bagage dès le mois de janvier après avoir livré ses quatre vérités dans une interview accordée à la télévision anglaise. Le Bayern Munich serait intéressé par ses services, une destination qui ravirait le Portugais, et la grande forme de Lionel Messi au PSG n’y serait pas pour rien.

Le torchon brûle entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Interrogé par Piers Morgan sur Talk TV , le quintuple Ballon d’Or portugais a vidé son sac au sujet de son club, ce qui ne laisse plus de place au doute concernant son départ éventuel en janvier. Comme l’été dernier, Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes devraient ainsi partir à la recherche d’une nouvelle destination, et le Bayern Munich serait positionné.

D’après le Daily Mail , le Bayern Munich aurait approché Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes en vue du mercato hivernal. Après avoir mis de côté la piste CR7, la direction bavaroise songerait désormais au recrutement du Portugais en raison des doutes autour de l’état de Sadio Mané et de l’avenir d'Eric Maxim Choupo-Moting. Et il y a fort à parier qu’un transfert au Bayern Munich emballerait Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo veut conserver son record face à Lionel Messi