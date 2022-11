Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est déjà prêt à oublier Lionel Messi

Publié le 15 novembre 2022 à 07h00

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi va se décider au cours des prochains mois et si le Paris Saint-Germain reste confiant concernant une prolongation, un départ est une option de plus en plus sérieuse. Ainsi, les dirigeants du club auraient lancé le casting pour trouver le joueur qui pourra assurer la succession de l’Argentin, qui aura 36 ans en juin prochain.

Que sera le PSG après Lionel Messi ? Si Kylian Mbappé est devenu le véritable pilier du projet après sa prolongation de mai dernier, le septuple Ballon d’Or a enfin retrouvé son véritable niveau cette saison et est devenu essentiel pour l’équipe parisienne. Il pourrait toutefois plier bagages dans seulement quelques mois, puisque son contrat se termine en juin.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, le Qatar se prépare https://t.co/QAPsIPKcVZ pic.twitter.com/puMEskUVFu — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Un départ de Messi fait trembler Paris, mais...

D’après les informations de Calciomercato.it , au sein du PSG on craindrait de plus en plus un départ de Lionel Messi en fin de saison. La star argentine pourrait en effet tenter l’aventure en MLS avec l’Inter Miami de David Beckham, même si en Espagne on continue de parler d’un retour au FC Barcelone. Des rumeurs qui ne laissent pas insensible le PSG...

Leão et Kvaratskhelia très appréciés par le PSG

Le portail italien nous apprend en effet ce lundi que les dirigeants parisiens auraient commencé à ratisser le terrain afin de trouver un possible successeur à Lionel Messi. Ainsi, deux pistes semblent se détacher avec Rafael Leão et Khvicha Kvaratskhelia, deux des plus grandes stars de la Serie A. Le premier est sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024 tandis que le second, grande révélation de cette première partie de saison avec le Napoli, pourrait impressionne la moitié de l’Europe.

Le retour de la piste Dembélé ?