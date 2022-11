Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le plan de Campos pour boucler une opération à 35M€

Publié le 15 novembre 2022 à 10h00

Thibault Morlain

Si le PSG est à fond pour le recrutement d’Endrick, une autre perle de Palmeiras aurait également tapé dans l’oeil de Luis Campos. A seulement 15 ans, Estevão serait donc dans les petits papiers du club de la capitale. Et de l’autre côté de l’Atlantique, au Brésil, on en a d’ailleurs dit plus sur l’intérêt et les plans du PSG pour celui qu’on surnomme Messinho, le petit Messi.

Pour l’avenir du PSG, Luis Campos a les yeux rivés du côté du Brésil. Le conseiller sportif parisien est notamment dans la lutte pour le recrutement d’Endrick, le dernier joyau de Palmeiras. Et le PSG serait même déjà passé à l’attaque. En effet, selon Jorge Nicola, journaliste brésilien, une offre de 45M€ et une autre de 50M€ auraient été formulées. Pas de quoi convaincre le club basé à Sao Paulo, qui attendrait 60M€ pour Endrick. Mais en marge de ces négociations, un autre crack de Palmeiras se retrouverait dans le viseur du PSG.

Après Endrick, Estevão !

Et comme révélé par Jorge Nicola sur sa chaine Youtube , le PSG serait également intéressé par Estevão, âgé de seulement 15 ans. Ainsi, le journaliste brésilien a expliqué qu’en marge des négociations pour Endrick, le club de la capitale se serait donc manifesté pour celui qu’on surnomme Messinho. Luis Campos pourrait-il alors faire d’une pierre deux coups à Palmeiras en recrutant alors deux des plus grands talents en devenir du football brésilien ?

Une opération à 35M€

Le PSG aurait d’ailleurs un plan pour s’offrir dès à présent les services d’Estevão. L’idée serait alors d’attendre avril prochain quand le crack brésilien aura 16 ans et donc en âge de signer son premier contrat professionnel. Luis Campos prévoirait alors de lâcher une offre de 25M€ ainsi que 10M€ de bonus à Palmeiras. A noter que le PSG attendrait également qu’Estevão atteigne ses 18 ans pour le faire venir dans la capitale française. Affaire à suivre…