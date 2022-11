Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse menace pour la succession de Messi

Publié le 15 novembre 2022 à 07h15

Axel Cornic

Véritable révélation de cette première partie de saison, Khvicha Kvaratskhelia cartonne avec le Napoli et commence à se faire un nom en Europe. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui aurait commencé à le suivre pour pallier un possible départ de Lionel Messi, dont le contrat se termine en juin prochain.

Le temps passe et la fin du contrat de Lionel Messi approche à grands pas, ce qui ne rassure pas vraiment le PSG. En effet, si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille pour convaincre l’Argentin de prolonger, les dirigeants parisiens auraient commencé à se préparer au pire.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, le Qatar se prépare https://t.co/QAPsIPKcVZ pic.twitter.com/puMEskUVFu — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Le nouveau Messi du PSG pourrait venir de Géorgie

D’après les informations de Calciomercato.it , le PSG pourrait trouver en Serie A le joueur capable de leur faire oublier un échec dans les négociations avec Lionel Messi. Cela concerne notamment Khvicha Kvaratskhelia, qui a explosé ces derniers mois sous les couleurs du Napoli.

Le Napoli veut blinder Kvaratskhelia