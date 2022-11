PSG : L’étonnant discours de Cavani sur Neymar

Thibault Morlain

De 2017 à 2020, Neymar et Edinson Cavani étaient coéquipiers au PSG. Alors que les deux joueurs ont ainsi évolué ensemble, cela a donné lieu à quelques étincelles comme lors du penaltygate. D’ailleurs, suite à cette collaboration, Cavani a fait certaines révélations sur son expérience aux côtés de Neymar.

Aujourd’hui à Valence, Edinson Cavani a notamment marqué l’histoire du PSG étant le meilleur buteur du club. Et à Paris, l’Uruguayen a cohabité avec Neymar. Si cela n’a pas toujours été simple entre les deux, Cavani a visiblement énormément appris grâce au Brésilien.

« J’ai vu beaucoup de choses négatives et positives qui m’ont aidé »

A l’occasion d’un entretien accordé à El Pais , Edinson Cavani est revenu sur ses conclusions tirées de ses expériences avec les plus grands joueurs dont Neymar. L’Uruguayen a alors expliqué : « Comme je n’ai jamais eu le désir d’être plus que quelqu’un dans le football ou dans la vie, j’ai beaucoup analysé mes coéquipiers. Et comme celui qui est le plus connu a toujours besoin de le montrer, au moment d’analyser, j’ai vu beaucoup de choses négatives et positives qui m’ont aidé ».

« J’ai découvert qu’il y avait des choses que je ne voulais pas avoir dans la vie »