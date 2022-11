PSG : Neymar l’a annoncé, il compte réaliser le rêve de sa vie

Thomas Bourseau

Malgré la génération dorée du Brésil, Neymar n’a pas pu remporter la Copa America en 2021. Cependant, l’attaquant du PSG est focalisé sur la Coupe du monde à venir au Qatar (20 novembre – 18 décembre) afin de réaliser son rêve de toujours : être sacré champion du monde.

Très vite, Neymar a raflé des trophées dans sa carrière. Que ce soit à Santos où il a remporté la Copa Libertadores ou encore la Coupe du Brésil, au FC Barcelone avec la Liga, la Coupe du roi et la Ligue des champions et plus récemment au PSG où la star auriverde a collectionné les trophées nationaux. Force est de constater que le palmarès de Neymar est hors norme.

Après l’échec de la Copa America en 2021, Neymar veut se rattraper

Cependant, la vérité est tout autre avec le Brésil. Vainqueur de la Coupe des confédérations et des Jeux Olympiques en 2016 à Rio, Neymar n’est jamais parvenu à offrir une Copa America à la Seleçao ni même une Coupe du monde alors que le Brésil est un grand nom du football avec ses cinq titres mondiaux.

«La Coupe du monde est mon plus grand rêve»