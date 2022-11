Mercato - PSG : Le Qatar prépare déjà la succession de Messi et Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi et Neymar s'approchent doucement de la fin de leur carrière. Pour l'international argentin, un départ cet été du PSG serait loin d'être exclu. Conscients de l'avenir incertain des deux stars, les dirigeants parisiens auraient commencé à penser au futur. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos s'intéresserait à deux joueurs brésiliens, annoncés comme des cracks.

Après quatre ans passés au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi se sont enfin retrouvés. Les deux amis évoluent sous le même maillot depuis l'été 2021, et l'arrivée de l'Argentin au PSG. Mais jusqu'à quand ? Nul ne le sait, mais un départ de Messi cet été est loin d'être écarté. En effet, son contrat avec le PSG expire en juin prochain et le joueur n'a toujours pas tranché. Une chose est sûre, le club parisien espère prolonger son contrat comme annoncé par le10Sport.com.

Mercato - PSG : Pour le transfert de Messi, Laporta craint le Qatar https://t.co/O7T9thfq9V pic.twitter.com/6k8OwlZqt8 — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Messi et Neymar, des trentenaires à l'avenir incertain

Agé de 35 ans, Lionel Messi est conscient de la gravité de son choix, puisqu'il pourrait s'agir du dernier contrat de sa carrière. Le PSG doit donc se préparer à toutes les éventualités, notamment à celle de perdre l'Argentin durant l'été. Le Qatar sait également que Neymar n'est pas éternel. Autre tête d'affiche du PSG, le Brésilien a dépassé le cap de la trentaine et entre dans la phase finale de sa carrière.

Endrick, le « nouveau Neymar »

A en croire la presse brésilienne, le PSG aurait pris les devants et déjà lancé le dossier lié à leur succession. Selon le journaliste Jorge Nicola, le club parisien aurait ciblé deux joueurs, qui pourraient potentiellement s'installer sur le toit du monde dans les prochaines années. Le premier se nomme Endrick, âgé seulement de 16 ans, mais comparé dans son pays à Neymar ou Pelé. Selon Jorge Nicola, le PSG aurait déjà transmis une offre de 50M€ à Palmeiras pour recruter le jeune attaquant, ciblé aussi par le Real Madrid.

