PSG : Mbappé, Messi… Neymar se lâche sur la MNM

Thomas Bourseau

Depuis le 10 août 2021 et l’annonce de l’arrivée libre de tout contrat de Lionel Messi, la MNM est née avec Kylian Mbappé et Neymar. D’ailleurs, le Brésilien a évoqué tout le plaisir que c’est d’évoluer aux côtés du meilleur joueur du monde selon lui (Messi) et d’un talent brut tel que Mbappé.

Le PSG dispose d’un trio d’attaque qui a le potentiel de rendre jaloux les plus grands clubs européens. A sa tête, un détenteur de sept Ballons d’or, à savoir Lionel Messi, qui est accompagné de la star du football brésilien qu’est Neymar et celui qui s’est imposé en train peu d’années et malgré son jeune âge (23 ans) comme un cador de l’Equipe de France : Kylian Mbappé.

Neymar s’enflamme pour la MNM

Coéquipier de Lionel Messi et de Kylian Mbappé avec qui il forme la MNM depuis août 2021, Neymar a été interrogé sur l’attaque de feu dont dispose le PSG dans le cadre de la Coupe du monde. Et lors d’un entretien avec The Daily Telegraph, Neymar s’est enflammé pour ses compères d’attaque du PSG.

Qatar 2022 : Cristiano Ronaldo et Messi vont entrer dans l’histoire de la Coupe du monde https://t.co/Nffpxd4n4p pic.twitter.com/ZD5fPPdMiI — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

« Jouer avec Messi et Mbappé est un énorme plaisir »