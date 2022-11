Mercato - PSG : Le transfert de Cristiano Ronaldo est déjà bouclé

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo dispose d’un contrat qui prendra fin en juin prochain à Manchester United et au vu de la situation actuelle du Portugais à Manchester, son temps est compté. Alors que l’aventure de Ronaldo devrait prendre fin en janvier prochain comme l’aurait réclamé Erik Ten Hag, le PSG aurait une carte à jouer.

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. » . Cristiano Ronaldo a lâché la bombe ci-dessus dimanche à l’occasion d’une interview à Talk TV . Une entrevue qui pourrait avoir de fortes retombées sur son avenir à Manchester United alors que le PSG serait une potentielle destination.

Un départ à présent inéluctable pour Cristiano Ronaldo ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne devrait pas l’honorer, ce qui serait de bon augure pour le PSG. C’est du moins l’information communiquée par 90min ces dernières heures. En départ en janvier serait quasi inéluctable pour Cristiano Ronaldo. Et ce n’est pas la position d’Erik Ten Hag qui laisse entendre le contraire.

Ten Hag aurait pris la décision de laisser partir Ronaldo cet hiver