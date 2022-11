Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a craqué en vidant son sac à Talk TV dimanche soir. Une interview qui devrait causer son départ de Manchester United immédiatement après le Mondial au Qatar lors du mercato hivernal. Le PSG a un joli coup à jouer, encore faudrait-il que les hauts dirigeants parisiens soient sur le coup.

Cristiano Ronaldo soufflera sa 38ème bougie en février prochain. Et bien qu’il lui reste une demi-saison sur son contrat à Manchester United, il se pourrait que le quintuple Ballon d’or ne l’honore pas jusqu’à son terme. C’est en effet les retombées que son interview accordée à Piers Morgan et publiée dimanche soir ont eu. Erik Ten Hag, entraîneur de Manchester United, ne veut à présent plus compter sur lui. Une aubaine pour le PSG ? D’après Sky Sports , le Paris Saint-Germain serait intéressé.

Un départ inéluctable pour Ronaldo cet hiver ?

Et ce n’est pas les informations récoltées par 90min qui diront le contraire. A en croire les sources contactées par la branche britannique du média, le départ de Cristiano Ronaldo dès le mercato hivernal serait à présent quasiment certain après son interview choc pour Talk TV.

Mercato - PSG : Le Qatar rêve d’un coup historique avec Cristiano Ronaldo https://t.co/sYUrL90pia pic.twitter.com/mBsjyvIyRf — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Jorge Mendes discute déjà avec des clubs