Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a déjà sa réponse pour le PSG

Thibault Morlain

Alors que Cristiano Ronaldo vide actuellement son sac à propos de Manchester United, son transfert au mercato hivernal semble plus que jamais se préciser. La question est alors de savoir où ira le Portugais. Encore une fois, la piste PSG a été évoquée pour le quintuple Ballon d’Or. Peut-on alors rêver d’une association entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, le divorce semble aujourd’hui plus que jamais acté. Et cela devrait alors aboutir à un transfert du Portugais lors du mercato hivernal. Mais pour aller où ? Comme révélé par Sky Sports , le Qatar penserait encore et toujours à Cristiano Ronaldo, qui est un rêve depuis de longues années maintenant.

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche un message sur son avenir https://t.co/c6uJqMpbag pic.twitter.com/XFEcwnIRQx — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« Ils ont tout simplement d’autres cibles »

Pour autant, cette information a rapidement été démentie. Tout d’abord, Ben Jacobs, journaliste pour CBS , a assuré que le PSG avait clairement tourné la page Cristiano Ronaldo : « Le PSG n’est pas une destination possible pour Cristiano Ronaldo en janvier. Le club n’est pas intéressé pour le recruter. Ronaldo sentait que la porte était ouverte pour un départ à Paris il y a quelques années de cela. Mais le PSG ne va pas l’envisager maintenant, ayant catégoriquement refusé un transfert l’été dernier. Ils ont tout simplement d’autres cibles ».

« Zéro intérêt pour le recrutement de Cristiano Ronaldo en janvier »