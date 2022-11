Mercato : L’énorme stratégie de Cristiano Ronaldo pour son transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a tenu une interview choc à Talk TV, critiquant ouvertement ses dirigeants et son entraîneur Erik Ten Hag, au sujet de qui il déclare : « Je ne le respecte pas ». Pourquoi CR7 lance-t-il de tels propos à quelques semaines du mercato d’hiver ? Analyse.

Alors qu’il souhaitait quitter Manchester United depuis l’été dernier afin de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United, faute d’avoir trouvé un gros club européen disposé à payer son salaire XXL.

Une interview sans retour ?

Dans un entretien accordé à Talk TV ce week-end, CR7 explique que le club mancunien lui-même a tenté de le forcer au départ, l’attitude de l’entraîneur Ten Tag à son égard, parfois en forme de provocation lorsqu’il le met sur le banc pour lui demander de rentrer à une minute du coup de sifflet final, étant de nature à consolider cette impression : « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi ».

Comme s’il faisait « all-in » pour partir

Cette sortie de l’attaquant portugais n’est pas sans soulever certaines questions. En tenant des propos de la sorte, Cristiano Ronaldo sait qu’il entre quasiment dans un processus de non-retour avec Manchester United, le club ne pouvant tolérer qu’un joueur s’exprime de manière aussi radicale sur son entraîneur. CR7 est trop expérimenté pour ne pas le savoir. En effectuant une telle sortie médiatique, la star portugaise cherche-t-elle à provoquer un départ précipité de MU ? A-t-elle une solution viable de haut niveau sur le mercato ? A la lecture des mots de Ronaldo ce week-end, l’hypothèse apparaît crédible.