Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi donne sa réponse pour Cristiano Ronaldo

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ depuis son entretien assassin envers la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo intéresserait fortement le Qatar qui envisage de tenter le coup pour renforcer le PSG. Mais finalement, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi nie tout intérêt en coulisses pour CR7.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, c’est bientôt la fin ? L’attaquant portugais a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures avec son entretien dans lequel il attaque frontalement son entraîneur, Erik Ten Hag, ainsi que la direction des Red Devils. Un départ semble donc plus que jamais d’actualité pour Ronaldo, et les prétendants sont déjà au rendez-vous.

Mercato : Après la sortie fracassante de Cristiano Ronaldo, une bombe est lâchée https://t.co/Rs7PsGNopq pic.twitter.com/TwgWndRIRT — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Le PSG évoqué parmi les pistes

Chelsea et le Bayern Munich sont annoncés sur les traces de Cristiano Ronaldo pour cet hiver, mais ce n’est pas tout. Sky Sports a indiqué lundi soir que le Qatar rêvait également de faire le gros coup CR7 pour renforcer l’attaque du PSG, mais qu’en est-il vraiment ?

Le PSG nie pour CR7