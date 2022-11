Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria justifie son énorme décision avec Milik

Publié le 15 novembre 2022 à 17h10

Axel Cornic

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi, Pablo Longoria est revenu sur le départ d’Arkadiusz Milik, qui a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato estival. Un choix qui serait directement lié au changement de style de jeu, avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor.

Avec les déceptions autour de Luis Suarez, certains se demandent comment l’OM a pu laisser filer un attaquant du niveau d’Arkadiusz Milik. Surtout que ce dernier réalise des plutôt bonnes prestations à la Juventus, où il est prêté depuis le début de la saison.

« On considérait que Milik est un joueur de très haut niveau mais qui n'est pas adapté à notre style de jeu »

Face à la presse ce mardi, Pablo Longoria a apporté une réponse aux doutes concernant le départ de Milik. « Tu préfères avoir des joueurs de niveau ou des joueurs adaptables dans ton équipe ? Si tu as les deux, c'est magique » a expliqué le président de l’OM. « On considérait que Milik est un joueur de très haut niveau mais qui n'est pas adapté à notre style de jeu ».

« On a trouvé un bon prêt à la Juventus »