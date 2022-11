Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce son prochain transfert

Publié le 15 novembre 2022 à 15h15

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria en a profité pour annoncer sa volonté de recruter un nouveau joueur lors du mercato. Et entre la blessure d'Amine Harit et le départ de Gerson, l'OM devrait ainsi recruter un joueur offensif.

Après un mercato estival très agité qui a vu l'OM attirer 12 nouveaux joueurs, le mois de janvier pourrait également être animé sur la Canebière. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé qu'il allait recruter cet hiver.

«On prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato»

« Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ca deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », assure le président de l'OM.

Un joueur offensif est attendu

Par conséquent, un joueur offensif pourrait débarquer durant le mois de janvier afin de compenser la blessure d'Amine Harit ainsi que le départ de Gerson. Malgré la présence de Dimitri Payet, l'OM devrait donc se lancer sur le mercato.