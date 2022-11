Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a programmé deux transferts pour cet hiver

Publié le 15 novembre 2022 à 11h30 - mis à jour le 15 novembre 2022 à 11h33

Guillaume de Saint Sauveur

Entre la blessure d’Amine Harit et la vente imminente de Gerson du côté de Flamengo, l’OM va logiquement chercher à se renforcer durant le mercato de janvier. Un profil au poste de milieu offensif est donc envisagé par Pablo Longoria, mais le président du club phocéen pourrait également tenter un coup en défense centrale.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Igor Tudor évoquait le mercato hivernal de l’OM, avec notamment le départ imminent de Gerson pour Flamengo : « Je crois qu’il y a cette intention, mais ce n’est pas officiel. On commentera la situation donc quand tout sera officiel ». L’entraîneur croate a également laissé entendre que l’OM pourrait accueillir du renfort au cours du mois de janvier : « On va voir, il faut qu'on en parle. S'il y a des possibilités, on le fera. Sinon, non ». Mais à quels postes le club phocéen envisage-t-il d’accueillir du renfort durant le mercato ?

L’OM vise un milieu offensif…

L’EQUIPE consacre un dossier dans ses colonnes du jour sur les intentions de l’OM pour le prochain mercato hivernal, et le président Pablo Longoria semble avoir déjà défini son plan de vol. Avec la sérieuse blessure d’Amine Harit contractée dimanche soir contre l’AS Monaco ainsi que le départ de Gerson, il souhaite donc faire venir un milieu offensif à l’OM en janvier, un dossier qui avait d’ailleurs été amorcé depuis quelque temps. La piste menant à Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame), déjà courtisé l’été dernier, est toujours d’actualité, mais Longoria cible également d’autres profils offensifs. Reste à savoir lequel aura les faveurs du président de l’OM.

...Et un défenseur