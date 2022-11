Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie de Longoria sur le vente du club

Publié le 15 novembre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, les rumeurs qui entourent la vente de l'OM ne cessent de s'accélérer. Et l'annonce récente d'un nouveau partenariat avec CMA CGM a relancé le processus. Mais comme à son habitude, Pablo Longoria s'agace de ces rumeurs et assure que Frank McCourt n'a absolument pas l'intention de lâcher le club phocéen.

C'est le serpent de mer qui accompagne l'OM depuis plusieurs mois. En effet, la vente du club fait grandement parler et l'annonce d'un nouveau partenariat avec CMA CGM a d'ailleurs relancé les rumeurs. Daniel Riolo y voit un « un premier pas » avant d'assurer que ce n'est « pas impossible qu’on en dise plus bientôt ». Evidemment, Thibaud Vézirian, très actif dans ce dossier depuis plusieurs mois, s'est engouffré dans la brèche pour assurer que « l’important c’est que le club va changer d’ère comme annoncé et les supporters vont kiffer (...) CMA, ça fait des semaines que j’en ai parlé (…) Dans tous les cas, ce sera un beau deal pour le peuple olympien . » Néanmoins, les démentis s'enchaînent.

Mercato - OM : McCourt, départ… Une réponse tombe sur la vente du club https://t.co/4H82rmFP2X pic.twitter.com/CRTzSbe2C8 — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

CMA CGM dément les rumeurs

Le premier est venu de Rodolphe Saadé, PDG du groupe CMA CGM. Interrogé par France Inter au sujet de la possibilité de racheter l'OM, il se montre catégorique : « Non ». Dans la foulée, Rodolphe Saadé précise son propos : « Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens (...) Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit. »

Longoria en rajoute une couche