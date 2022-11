Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria confirme, un coup de tonnerre est possible sur le mercato

Publié le 15 novembre 2022 à 15h00 - mis à jour le 15 novembre 2022 à 15h17

Arthur Montagne

Très peu utilisé par Igor Tudor, Gerson souhaite quitter l'OM le plus rapidement possible. Le milieu de terrain marseillais est actuellement au Brésil dans l'espoir de revenir à Flamengo. Mais pour le moment, il n'y a aucun accord entre les deux clubs comme l'assure Pablo Longoria.

Recrue phare de l'été 2021, Gerson avait débarqué à l'OM pour environ 25M€. Un transfert très important pour les finances marseillaises qui avait été réclamé par Jorge Sampaoli. Le technicien argentin en avait rapidement fait l'homme de base de son système. Mais après une première saison aboutie, Gerson a été l'un des grands perdants de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. En effet, l'international brésilien joue désormais très peu puisqu'il a été relégué au rang de remplaçant, ce qui le pousse plus que jamais au départ.

Gerson au Brésil, pas encore d'accord avec Flamengo

Et la priorité de Gerson est de retourner à Flamengo. L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma est d'ailleurs actuellement au Brésil dans l'attente d'un accord entre l'OM et le club carioca. Néanmoins, La Provence et L'EQUIPE assurent qu'aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs au sujet d'un transfert. Une information confirmée par Pablo Longoria qui n'écarte pas l'idée de conserver Gerson.

«On est en train de négocier avec Flamengo»