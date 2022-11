Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après avoir recalé le Real Madrid, le clan Mbappé fait un énorme aveu

15 novembre 2022

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a décidé de prolonger, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Interrogé sur le transfert avorté de son fils, Wilfrid Mbappé a fait une énorme confidence sur ce dossier. Comme l'a expliqué le père de Kylian Mbappé, il a fait le maximum pour ne pas influencer son choix.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit l'été dernier. Toutefois, le champion du monde français a finalement décidé de prolonger son contrat de trois saisons avec le PSG.

«Je ne lui donne jamais mon avis avant qu'il ne me donne le sien»

Alors que son fils était en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Wilfrid Mbappé s'est prononcé sur son été agité. Et comme il reconnu lui-même, il n'a pas influencé Kylian Mbappé sur son choix.

«Pour cet été, nos choix se rejoignaient»