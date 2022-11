Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit à l'origine d'un gros rebondissement pour le transfert de Gerson ?

Publié le 15 novembre 2022 à 13h10

Arthur Montagne

Annoncé sur le départ à cause de son faible temps de jeu, Gerson est actuellement au Brésil dans le but de négocier son transfert avec Flamengo. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvé pour le moment entre les deux clubs, et la blessure d'Amine Harit pourrait même pousser l'OM à reconsidérer la situation.

Durant l'été 2021, l'OM n'a pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Gerson qui a débarquer pour environ 25M€. Jorge Sampaoli en avait fait l'homme de base de son système, mais l'arrivée d'Igor Tudor a tout changé puisque le milieu de terrain a été relégué dans la hiérarchie au point de devenir remplaçant.

Les négociations bloquent entre Flamengo et l'OM

Peu utilisé, Gerson a donc réclamé son transfert et souhaite désormais quitter l'OM afin de retrouver du temps de jeu. Le milieu de terrain brésilien souhaite revenir à Flamengo et se trouve d'ailleurs au Brésilien afin de négocier son transfert. Mais comme le révèle La Provence , l'OM attend toujours une offre et les discussions semblent au point mort.

La blessure d'Harit change tout

Par conséquent, Pablo Longoria ne s'interdit pas l'idée de faire revenir Gerson pour la reprise de l'entraînement prévue le 28 novembre pour les joueurs non convoqués pour disputer la Coupe du monde. D'autant plus que la blessure d'Amine Harit change la donne. Selon la durée de l'indisponibilité de l'international marocain, Gerson pourrait finalement être conservé jusqu'à la fin de la saison afin d'éviter de recruter un nouveau jouer. Igor Tudor pourrait envisager de plus utiliser l'international brésilien si Amine Harit était indisponible plusieurs mois.