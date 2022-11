Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ prend forme, Campos reçoit une grande nouvelle

Publié le 15 novembre 2022 à 13h45

Arthur Montagne

L'été prochain, le PSG cherchera à réaliser des jolis coups sur le mercato et s'intéresserait notamment à İlkay Gündoğan dont le contrat à Manchester City s'achève en juin prochain. Et l'international allemand écarte déjà l'idée d'une arrivée à Liverpool. Une bonne nouvelle pour les Parisiens.

Toujours en quête de renforts dans l'entrejeu en vue de la saison prochaine, le PSG s'intéresserait à İlkay Gündoğan comme l'a récemment dévoilé Relevo . Il faut dire que le contrat de l'international allemand à Manchester City s'achève en juin prochain ce qui offre une belle opportunité sur le marché. Et le milieu de terrain ferme déjà la porte à Liverpool, bien qu'il pourrait y retrouver Jürgen Klopp, sous les ordres duquel il a évolué au Borussia Dortmund.

Gündoğan recale Liverpool

« Je pense que je peux exclure que cela se produise. Tout le monde sait à quel point j'aime et j'apprécie Klopp. Mais cela fait maintenant plusieurs années que je suis à City. Et maintenant, en tant que capitaine de City, aller chez le rival de Liverpool ? Non, je ne peux pas l'imaginer », explique-t-il à Kicker avant de poursuivre.

«L'été 2023 me semble encore si loin»