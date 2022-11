Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG oublie Mbappé, une catastrophe à prévoir ?

Publié le 15 novembre 2022 à 08h30

Arthur Montagne

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un différend financier est à l'origine des tensions entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club n'a pas versé une partie du salaire du joueur, ce qui en dit long sur les problèmes économiques du PSG qui pourrait bien être contraint de vendre une star afin d'équilibrer ses comptes.

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG avait sorti le grand jeu en mai dernier en lâchant une offre stratosphérique qui fait de l'attaquant français le sportif le mieux payé de l'histoire. Au total, s'il honore ses trois années de contrat, il touchera plus 630M€. Une somme colossale qui semble même poser problème au PSG dont les finances sont dans le rouge depuis la crise du Covid.

🔴🔵 Comme révélé en exclusivité par @le10sport en octobre, un différend financier est à l’origine des tensions qui ont éclaté entre le #PSG et Kylian #Mbappé👉🏼 https://t.co/x1VVi0eqVB Information confirmée par @LEquipe 👇🏼 https://t.co/h2jbtXCdOP — Bernard Colas (@BernardCls) November 14, 2022

Un différend financier qui en dit long

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 21 octobre dernier, un différend financier est au cœur des tensions récentes entre le PSG et sa star. Kylian Mbappé aurait effectivement réclamé son départ en janvier après s'être aperçu de l'absence du versement de la première partie de sa prime à la signature. Une information confirmée par L'EQUIPE qui évoque toutefois de son côté un retard de paiement sur son salaire.

Le PSG obligé de vendre une star ?