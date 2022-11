Mercato - OM : Ils l’annoncent, ils ne sont pas intéressés par la vente de l’OM

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, la vente de l’OM fait l’objet de nombreuses rumeurs. Depuis un certain temps maintenant, il est question d’un départ de Frank McCourt. Mais encore faut-il trouver un repreneur. Plusieurs noms ont alors circulé, mais voilà qu’aux dernières nouvelles, plusieurs candidats annoncés au rachat de l’OM ont tout simplement pris leurs distances avec ce dossiers.

Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. L’Américain l’a d’ailleurs répété à plusieurs reprises, il veut s’inscrire sur le long terme sur la Canebière. Mais dans la même, il est annoncé qu’il veut vendre le club phocéen. Thibaud Vézirian persiste même à dire que cette session de l’OM serait déjà bouclée et qu’il ne manquerait plus que l’officialisation. Alors que celle-ci se fait attendre depuis de très longs mois maintenant, voilà qu’il faudrait oublier ces deux possibles repreneurs.

Al-Walid « n'a pas du tout l'envie d'investir dans le football étranger »

Et le premier à s’être écarté pour le rachat de l’OM n’est autre que le prince saoudien Al-Walid ben Talal. Selon les informations de Challenges , il faudrait oublier cette piste pour la vente du club qui appartient à Frank McCourt. Et une source est d’ailleurs venue confirmer cela, expliquant : « Il n'en a pour lui jamais été question. Il n'a pas du tout l'envie d'investir dans le football étranger, ce qui serait d'ailleurs très mal vu par MBS après le rachat de Newcastle par le PIF. (…) Régulièrement des projets sont proposés à Al-Walid mais il cherche des investissements rentables et n'a aucune envie de jouer aux mécènes ».

Saadé, simple partenaire de l’OM