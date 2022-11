Mercato - PSG : Nouvel élément favorable pour Lionel Messi

Alexandre Higounet

Plus les semaines passent, et plus il se confirme que le principal obstacle au retour de Messi à Barcelone, comme analysé il y a plusieurs mois par le10sport.com, à savoir la relation entre le joueur et son ancien président, Joan Laporta, reste vif. Dans ces conditions, le PSG apparaît bel et bien en position préférentielle. Analyse.

Interrogé dimanche à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif catalan Sport, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a réitéré son souhait de faire revenir Lionel Messi au Camp Nou l’été prochain, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme. Laporta a notamment déclaré : « Le retour de Lionel Messi à Barcelone ? Leo sait que le Barça sera toujours sa maison ».

Un nouvel appel du pied médiatique de Laporta

Une nouvelle fois, le président catalan semble adresser un message à l’attaquant argentin. Dans un contexte où les relations entre les deux hommes sont glaciales, Messi estimant avoir été trahi par Laporta à l’été 2019, le président garantissant la possibilité d’une prolongation alors qu’il était quasiment acté qu’elle était injouable et laissant au final le joueur sans contrat au début du mois d’août.

Si le Barça n’est plus une option…